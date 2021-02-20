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Россиянка переименовала себя в Президента России

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Фото: Telegram-канал Mash

Жительница Татарстана официально переименовала себя в Президента России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 39-летняя Ирина Калимуллина решила сменить имя в июне 2020 года. При этом россиянка сохранила свое отчество — Викторовна. Мать женщины просит ее вернуть имя обратно.

Как пишет Mash Iptash, соседи жалуются, что Россия постоянно курит в подъезде. Женщине также грозит штраф от 500 до 1000 рублей за курение в поезде Нижневартовск — Москва.

В сентябре 2019 года жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Родители рассказали, что «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна. Однако отец не выбрал такое имя, чтобы «у дочери было пространство для выбора и самоопределения». Отец отметил, что не будет против, если дочь сменит имя, когда вырастет.

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