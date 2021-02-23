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Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова

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Андрей Мягков
Андрей Мягков
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно о малоизвестном увлечении народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал актер и блогер Станислав Садальский.

По словам Садальского, Мягков увлекался живописью. «Андрей очень хорошо рисовал. У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел», — написал актер.

Он также поделился малоизвестным фактом о том, что певец Эдуард Хиль был родственником Андрея Мягкова. «Хиль тоже прекрасно рисовал и когда-то собирался стать вовсе не певцом, а художником. Послал своему дяде из Ленинграда пару своих рисунков, и тот посоветовал поступать в Мухинское училище. Но с училищем не сложилось, и Эдуард пошел учиться Ленинградский полиграфический техникум, где преподавали родители Андрея Мягкова», — продолжил Садальский.

Он подытожил свой рассказ словами о том, что Мягков «считал себя счастливым». «У него была его любимая [актриса Анастасия Вознесенская, вдова актера] Ася, его живопись, его книги. К слову, и писателем он стал из-за Аси — она обожала детективы, перечитала все, и Андрей начал сочинять новые книги — для нее», — заключил он.

О том, что 82-летний Андрей Мягков ушел из жизни, стало известно 18 февраля. Причиной смерти, по предварительным данным, послужила острая сердечная недостаточность. Артист потерял сознание, когда находился у себя дома. Он скончался до приезда врачей.

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