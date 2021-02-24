Дни Арктики посвятили сохранению культурного наследия

Открывшиеся в Архангельске Дни Арктики в 2021 году посвятили сохранению культурного наследия арктических территорий. Об этом заявила заместитель директора Интеллектуального центра университета Светлана Тюкина, передает ТАСС.

«В этом году они [Дни Арктики] посвящены культурному наследию Арктики, в том числе традиции духовной культуры на арктических территориях, потому что в этом году так получилось, что большое внимание уделено наследию монастырей. И в целом сохранению культурного наследия Арктики», — сказала Тюкина.

По ее словам, в рамках фестиваля запланированы премьеры интерактивных игр для школьников разных возрастов, кинопремьеры и экскурсии. В 2020 году Дни Арктики продлятся до 28 февраля.