Разрушающим природу российским компаниям придумали наказание

Российским компаниям, которые разрушают природу, придумали наказание. В правительстве намерены разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб окружающей среде, сообщает РБК. Предполагается, что разработать такой план должны до 1 марта. В первую очередь он служит для борьбы с брошенными вредными производствами.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко отдала такое поручение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.

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В интервью газете «Коммерсантъ» Абрамченкко говорила, что собственник промышленного объекта должен нести «бремя содержания своего имущества до самого конца». «Необходимо проводить экологический аудит, если накоплен вред — его нужно ликвидировать, площадку нужно рекультивировать», — указала она, приведя в качестве примера ситуацию в Усолье-Сибирском.

На «Усольехимпроме» еще в 2018-м была введена чрезвычайная ситуация поскольку территория завода загрязнена химически опасными веществами. Ответственных найти не удалось, так что ликвидация ведется за счет средств федерального бюджета.

«Усольехимпром» — предприятие по производству хлора и других химических веществ, которое было признано банкротом в 2017 году. Вся производственная деятельность на промплощадке «Усольехимпрома», где находится крупный очаг ртутного загрязнения, была прекращена в 2010 году. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.