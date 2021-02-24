Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве

В Москве 25-летняя правнучка маршала Советского Союза Георгия Жукова на своем автомобиле Lexus сбила пешехода. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

ДТП произошло поздним вечером 23 февраля на улице Академика Королева. 20-летний житель Подмосковья переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него был совершен наезд. Молодой человек госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

По предварительной версии, водитель не заметила пешехода.

26-летний внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь устроил ДТП в центре Москвы вечером 17 июня 2020 года. Он на своем Porsche Panamera врезался в два других дорогих автомобиля. После аварии в его крови было обнаружено 0,738 промилле алкоголя. Ишаев был лишен водительских прав за предыдущие нарушения.