В Крыму сравнили власти США с зомби

Представители США, говорящие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби, «уныло долдонящие одну и ту же мантру», заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте России Александр Молохов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, естественное желание России обеспечить безопасность своих границ вызывает лютую ненависть ее недругов, устраивающих одну за другой провокации у берегов Крыма.

Ранее представитель американской миссии при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза обвинил Россию в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, и пообещал продолжать поддерживать Киев. Он заявил, что США никогда не признает попытку России аннексировать Крым и санкции останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс.