Россия
 
Последние новости
Полянский раскритиковал заявление Германии о «нарушении» прав человека в Крыму
Мать одела невесту в грязное платье на свадьбу ради экономии и разозлила сватью
Звезда «Универа» призналась в желании усыновить ребенка
Разрушающим природу российским компаниям придумали наказание
Вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре
Мужчина попытался скормить сердце убитой им соседки своей семье
Участник телешоу впал в ярость после проигрыша и начал крушить студию
Опубликовано видео пожара в российском торговом центре
Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму сравнили власти США с зомби

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Представители США, говорящие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби, «уныло долдонящие одну и ту же мантру», заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте России Александр Молохов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, естественное желание России обеспечить безопасность своих границ вызывает лютую ненависть ее недругов, устраивающих одну за другой провокации у берегов Крыма.

Ранее представитель американской миссии при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза обвинил Россию в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, и пообещал продолжать поддерживать Киев. Он заявил, что США никогда не признает попытку России аннексировать Крым и санкции останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Косачев заявил о попытке Киева и Брюсселя разрушить отношения России и ЕС
В Крыму выдвинули встречные условия к США «на их языке»
США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе