Роскошный дом предложили выиграть за 520 рублей

Супруги Дэвид и Кристин Джонс из валлийского города Крикайет решили продать свой роскошный фермерский дом под названием Cefn Isa с помощью лотереи. Семейная пара предложила всем желающим выиграть объект, купив билет за пять фунтов стерлингов (520 рублей). Об этом сообщает North Wales Live.

Продажа дома связана с переездом его владельцев в графство Линкольншир, где проживает большая часть их семьи. Супруги хотят быть ближе к родственникам, чтобы позаботиться о них после тяжелого года из-за пандемии коронавируса. Они планируют продать 130 тысяч билетов до начала июня 2021 года.

Семейная пара решила разыграть владение в лотерею, чтобы собрать средства на благотворительность — для британской организации «Детское общество». Ее представитель оценила поступок супругов и поблагодарила их за щедрость.

«Мы на протяжении долгого времени поддерживали организацию и подумали, что может быть лучше, чем во время пандемии собрать деньги для детей, которые сильнее всех подвержены заболеванию. От продажи на конкурсной основе выиграют все. Мы получим полную рыночную стоимость объекта, общество — необходимые деньги, а новые владельцы — прекрасный дом», — пояснил Джонс.

Супруги приобрели фермерский дом с тремя спальнями в 2019 году за 200 тысяч фунтов стерлингов. Новые владельцы провели внутри постройки масштабный ремонт. В итоге его рыночная стоимость увеличилась. На данный момент она достигла 485 тысяч фунтов стерлингов (более 50,3 миллиона рублей).

В январе 2021 года в лотерею решили разыграть дом в британском городе в Хэмптон-Вейл, графства Кембриджшир. Тогда билет стоил два фунта стерлингов (на тот момент чуть больше 200 рублей). Владелица жилья объяснила решение разыграть дом желанием предоставить новому хозяину возможность жить без ипотеки или иметь пассивный доход от ренты.

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