Дом в Великобритании решили разыграть в лотерею за 200 рублей

Дом в Хэмптон-Вейл (графство Кембриджшир, Великобритания) решили разыграть в лотерею — билет стоит всего два фунта стерлингов (чуть больше 200 рублей). Присоединиться к акции можно на сайте, пишет CambridgeshireLive.

Как рассказала изданию хозяйка дома Ребекка Кесмен, его было решено разыграть, а не продать, чтобы дать кому-то возможность жить без ипотеки или позволить иметь пассивный доход от ренты.

Здание с четырьмя спальнями, палисадником и террасой расположено в районе с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом с домом имеется подъездная дорожка, рассчитанная на два автомобиля. Будущий собственник получит и набор бытовой техники: холодильник с морозильной камерой, посудомоечную и стиральную машины. Также нынешние хозяева берут на себя расходы по гербовому сбору, а также прочим налогам на недвижимость.

В настоящее время продается 300 тысяч билетов. Розыгрыш продлится до 30 июня 2021 года или до тех пор, пока все билеты не будут проданы. Если билетов будет продано недостаточно, то победитель получит 75 процентов выручки от их реализации.

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