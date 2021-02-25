Филипп Киркоров задолжал латвийскому банку 140 миллионов рублей

Российский певец Филипп Киркоров и его компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» должны 140 миллионов рублей латвийскому ликвидируемому банку ABLV Bank, AS. Об этом сообщает ФАН.

Уточняется, что в прошлом году банк обратился в Таганский районный суд Москвы с заявлением к исполнителю и учрежденной им компании с требованием оплатить взятый ранее кредит. В суде признали иск законным и обязали ответчиков выплатить около 140 миллионов рублей. Отмечается, что апелляцию Киркоров также проиграл. Так как долг не был погашен до сих пор, судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Ранее сообщалось о том, что компания «Филипп Киркоров Продакшн», которая занимается, в частности, организацией концертов певца Филиппа Киркорова, задолжала Федеральной налоговой службе более 95 605 рублей. Тогда против исполнителя также было начато исполнительное производство.