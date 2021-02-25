Ушедшая в порно актриса назвала его плюсы перед обычными фильмами

Австралийская актриса Кейтлин Стейси (Caitlin Stasey), которая решила ради прав женщин уйти в порно и стать режиссером, рассказала о преимуществах работы в индустрии для взрослых в отличие от съемок в обычных фильмах. Ее слова приводит Daily Mail.

Первым плюсом сферы порно Стейси назвала большую инклюзивность внутри съемочных групп. По ее словам, в создании традиционного кино обычно доминируют мужчины. В то же время в порно работают разные люди, представляющие «весь гендерный спектр».

Кроме того, на съемках фильмов для взрослых намного больше заботятся об уважении участников процесса друг к другу и корректном поведении на площадке. «Мир порно очень сложен, как и любая другая индустрия, он может приносить разные впечатления. Мои были крайне позитивными, уважительными и профессиональными», — цитирует издание актрису.

О том, что Стейси станет режиссером порно, сообщалось ранее в феврале. Она подчеркнула, что будет снимать порнографические короткометражки для управляемого женщинами сайта для взрослых Afterglow.

Стейси объяснила, что ее уход в порноиндустрию — это форма расширения прав и возможностей женщин. В прошлом она уже выступала в поддержку бодипозитива и женской сексуальности, а также участвовала в кампании #freethenipple («свободу соску»).