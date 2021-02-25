Полицейские Пакистана встали на ролики ради борьбы с преступностью. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные CBS News в Twitter.

В городе Карачи создали отряд полицейских, в комплекте обмундирования которых есть роликовые коньки. В правоохранительных органах считают, что это позволит эффективнее бороться с преступностью на улицах города. На опубликованных CBS News кадрах видно, как полицейские тренируются выполнять трюки: один из них перепрыгивает через мотоцикл, другой прицеливается из огнестрельного оружия.

«Мы чувствовали, что нужно найти инновационный подход к борьбе с уличной преступностью», — заявил руководитель нового подразделения Фаррух Али, его цитирует Hindustan Times. По мнению Али, роликовые коньки позволят полицейским преследовать преступников на мотоциклах.

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