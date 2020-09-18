Президенты девяти стран получили Шнобелевскую премию из-за пандемии коронавируса

Президенты девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) из-за пандемии коронавируса. Церемония награждения транслировалась на портале Improbable.

30-я церемония вручения премии из-за пандемии прошла онлайн в США в четверг, 17 сентября.

Лидерам стран присудили премию в категории «Медицинское образование» за то, что они «научили мир тому, что политики во время пандемии могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

Организаторы напомнили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получает премию Шнобеля во второй раз. В 2013 ему досталась награда «за запрет публичных аплодисментов». Также организаторы наградили его за то, что полиция «арестовала за аплодисменты однорукого человека».

В категории «Мир» премию получили правительства Индии и Пакистана. Премию по экономике получили ученые, которые попытались выявить взаимосвязь между благосостоянием и числом поцелуев жителей страны. Шнобелевскую премию по психологии выдали представителям Канады и США «за исследование связи формы бровей и нарциссизма».

Премия вручается с 1999 года в 10 областях, часть из них совпадает с областями Нобелевской премии. Лауреаты получают фальшивую банкноту в десять триллионов зимбабвийских долларов.

18 сентября число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 30 миллионов. Умерли 943 203 пациента, еще 20,39 миллиона человек излечились.