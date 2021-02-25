Определены самые сложные для поиска работы профессии

Сложнее всего найти работу оказалось топ-менеджерам, представителям массмедиа и индустрии развлечений. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы HeadHunter, результаты которого публикует РИА Новости.

Отмечается, что второй квартал подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне в минус 0,4. Согласно данным исследования, лишь 20 процентов россиян не назвали процесс поиска работы по своей специальности сложным. При этом 71 процент участников опроса утверждает обратное.

Наибольшие трудности с поиском вакантного места испытывают топ-менеджеры, работники искусства, развлечений и массмедиа, их индекс оценивается в минут 0,59. Относительно проще других найти работу оказалось специалистам по продажам и рабочим.

При этом 23 процента опрошенных ответили, что им не критично найти работу в ближайшее время, однако для 73 процентов респондентов этот вопрос критичен. Согласно исследованию, проблематичнее всего дела с трудоустройством обстоят в Москве и Подмосковье, а также на Урале.

Ранее россияне рассказали о лжи, которую встречали в описываемых работодателями вакансиях. Так, чаще всего люди сталкивались с обманом относительно заработной платы, рабочих обязанности и условий труда.