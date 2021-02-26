Экономист спрогнозировал возвращение безработицы к показателям до пандемии

Экономист Олег Шибанов спрогнозировал возвращение безработицы к показателям до пандемии. Об этом директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ рассказал РИА Новости.

Шибанов отметил, что безработица, скорее всего, вернется на уровень, который фиксировали до эпидемии, в 2022 году. Так, по его словам, в следующем году данный показатель составит около 4,5 процента. В то же время эксперт подчеркнул, что в 2021 году из-за ожидаемых темпов роста ВВП (три процента) безработица, вероятно, будет выше четырех процентов.

Профессор заявил, что сейчас специалисты не видят угрозы роста безработицы. Однако он добавил, что при еще одном кризисе, связанном с эпидемией, могут возникнуть проблемы. По мнению Шибанова, для восстановления рынка труда необходима поддержка малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, эксперт объяснил, что в 2020 году рост безработицы был вызван закрытием компаний в секторе услуг и перевозках, поэтому с постепенным восстановлением экономики все должно вернуться на стандартные рельсы.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в марте в России может пройти очередная волна сокращений. Министр допустил, что такая ситуация возможна в компаниях из сферы услуг, развлечений и общественного питания. Он добавил, что сейчас власти готовят ряд нормативных актов, связанных с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства.