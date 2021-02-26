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Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новым вызовам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», — отметил градоначальник.

Кроме того, Собянин поблагодарил сотрудников городского управления Роспотребнадзора за их «самоотверженный труд» в период пандемии. По его словам, сотрудники Роспотребнадзора работали в наиболее сложных участках — в аэропортах, в торговых центрах, на транспорте и дома у заболевших.

Ранее Собянин допустил смягчение ограничений для москвичей из групп риска. По его словам, вскоре их могут перевести в рекомендации. В частности, речь идет об ограничениях на передвижение в общественном транспорте. Также в течение одного-двух месяцев московские власти могут снять ряд других ограничений, добавил Собянин.

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