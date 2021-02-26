Невеста случайно нашла купленное для нее кольцо и расстроилась из-за его дизайна

Девушка случайно нашла заготовленное для нее бойфрендом помолвочное кольцо и расстроилась из-за его дизайна. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

Пользователь под никнеймом vintocelli разместил на портале скриншот публикации на Facebook, в которой анонимная невеста жалуется на некрасивое, по ее мнению, помолвочное кольцо. По словам девушки, она разбирала вещи в прикроватной тумбочке своего возлюбленного и наткнулась на подарочную коробку с драгоценностью.

Изделие, которое возненавидела будущая невеста, представляет собой серебряное кольцо с тремя крупными камнями. «Пожалуйста, подскажите мне, как тактично отказать парню и намекнуть, что ему нужно купить что-нибудь другое», — гласит подпись под фотографией.

Реакция девушки на подарок разозлила пользователей сети, и они принялись выражать свое недовольство в комментариях. «Я была бы в восторге от этого кольца и от того, что кто-то хочет на мне жениться. Черт возьми, я сама выйду за него замуж», «Надеюсь, ее парень узнает об этом и расстанется с ней. Эта девушка того не стоит», «Проблема в тебе, а не в кольце, которое он выбрал», «Она не только осмотрела вещи своего парня без разрешения, но и имела наглость проявить такую ​​неблагодарность по отношению к такому милому жесту», — писали они.

В декабре 2020 года девушка носила уродливое кольцо из любви к жениху и вернула его после расставания. Речь идет о двойном серебряном кольце, дизайн которого напоминает символ инь-ян. По словам анонимной невесты, она была в ужасе от изделия, однако продолжала носить его на протяжении полугода.