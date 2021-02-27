Панин попозировал голым на скале и обратился к подписчикам

Российский актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой запечатлен голым, и обратился к подписчикам.

Для снимка актер попозировал сидя обнаженным на скале, подняв руки к небу. Согласно геотегу, фотография была сделана в городе Торревьеха в испанской провинции Аликанте.

В комментарии к снимку актер призвал своих подписчиков «наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту». «Цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги», — посоветовал Панин.

Ранее в феврале Панин выложил в соцсети фотографию, на которой предстал полуобнаженным в женском нижнем белье. Вместе с артистом на снимке попозировали две полуголые девушки.