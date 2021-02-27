В Роспотребнадзоре рассказали о характере выявляемых в России мутаций COVID-19

Все мутации коронавируса, которые выявляются в России, носят нейтральный характер. Принципиально отличающийся по набору мутаций разновидности COVID-19 в стране нет, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мутации среди циркулирующих коронавирусов в нашей стране бесспорно, происходят, это эволюционное свойство вирусов, но они пока не столь значимы и, учитывая масштабы страны и расстояния, они пока не закрепляются и не доминируют, пока на них не стоит обращать внимания, и тем паче менять состав вакцин», — сказал Горелов.

Он подчеркнул, что слежение за процессом распространения новой разновидности «проводятся достаточно тщательно». Так, Роспотребнадзор организовал 112 точек, которые следят за циркуляцией новых штаммов.

Вместе с тем, по словам Горелова, российские вакцины полностью защищают от тех мутаций, которые есть в настоящий момент. Опасаться британского штамма, по мнению специалиста, не стоит, поскольку ограничительные меры работают в позитивную сторону.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые штаммы коронавирусной инфекции продолжают распространяться по всему миру. Британский штамм был обнаружен уже в 101 стране, южноафриканский — в 51 стране, а бразильский штамм — в 29. Британский штамм, по мнению ученых, отличается более быстрым распространением и чаще приводит к смерти пациентов.