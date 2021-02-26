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Инфекционист оценил вероятность появления британского штамма COVID-19 в Москве

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Вероятность появления британского штамма коронавируса в Москве существует, однако иммунитет к другим штаммам позволит защититься от него. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

По его словам, риск возникновения нового штамма в столице связан с тем, что сообщение с другими странами поддерживается. Тем не менее пессимистичные прогнозы Вознесенский строить не стал.

«Иммунитет не зависит от той изменчивости, которую мы видим на сегодняшний день, и вероятность того, что британский штамм будет вызывать заболевания у тех, кто перенес уже коронавирусную инфекцию, пока что не очень высок», — сказал инфекционист.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые штаммы коронавирусной инфекции продолжают распространяться. Британский штамм был обнаружен уже в 101 стране, южноафриканский — в 51 стране, а бразильский штамм — в 29. Британский штамм, по мнению ученых, отличается более быстрым распространением и чаще приводит к смерти пациентов.

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