Инфекционист оценил вероятность появления британского штамма COVID-19 в Москве

Вероятность появления британского штамма коронавируса в Москве существует, однако иммунитет к другим штаммам позволит защититься от него. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

По его словам, риск возникновения нового штамма в столице связан с тем, что сообщение с другими странами поддерживается. Тем не менее пессимистичные прогнозы Вознесенский строить не стал.

«Иммунитет не зависит от той изменчивости, которую мы видим на сегодняшний день, и вероятность того, что британский штамм будет вызывать заболевания у тех, кто перенес уже коронавирусную инфекцию, пока что не очень высок», — сказал инфекционист.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые штаммы коронавирусной инфекции продолжают распространяться. Британский штамм был обнаружен уже в 101 стране, южноафриканский — в 51 стране, а бразильский штамм — в 29. Британский штамм, по мнению ученых, отличается более быстрым распространением и чаще приводит к смерти пациентов.