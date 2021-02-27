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В Италии вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса

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Фото: Pixabay

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Ansa.

В документе сказано, что санитарно-эпидемиологический надзор ужесточается в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин, которые расположены на севере страны. С 1 марта оба региона вновь будут обозначаться как «оранжевые».

Среди ограничительных мер упоминаются закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В регионах, помеченных как «красные», школы переходят на дистанционное обучение.

Соответствующее решение итальянские власти приняли из-за роста числа заразившихся новыми штаммами коронавируса. На фоне решения властей в крупных городах наблюдаются массовые скопления людей на центральных площадях и улицах.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в Европе следует ввести ковид-паспорта для граждан, переболевших коронавирусом, сделавших прививку или сдавших отрицательный тест на инфекцию. Такой документ, по мнению главы австрийского правительства, позволит свободно передвигаться в Европейском союзе (ЕС), путешествовать, посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях.

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