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В Госдуме предложили юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически закреплять обязательства, которые будущие депутаты дают избирателям в ходе предвыборной кампании. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями. Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать», — отметил Володин.

По его словам, зафиксировать подобные обязательства можно, например, в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. В результате, считает спикер нижней палаты парламента, все данные депутатами обещания можно будет реализовывать более системно — через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы. «Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии», — подчеркнул Володин.

21 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых россиян. Он объяснил, что государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни, например, ограничивая предельные весовые параметры для чиновников.

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