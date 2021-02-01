Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — сказал Володин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Так он прокомментировал обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении некоторых граждан России. По мнению спикера Госдумы, такой поступок можно рассматривать как «обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику».

Накануне, 31 января, сообщалось, что сенатор Владимир Джабаров разглядел в призыве ФБК ввести санкции против россиян государственную измену. Он также попросил ФСБ и Генпрокуратуру обратить внимание на высказывания представителей фонда.

Ранее ФБК попросил Байдена принять ограничительные меры в отношении 35 высокопоставленных россиян, приближенных к президенту Владимиру Путину: бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы ФСБ Александра Бортникова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и других. В заявлении отмечается, что часть из этого списка уже находится под американскими санкциями.