Рукодельница купила в магазине набор для вязания и нашла в нем килограмм кокаина

Жительница американского города Сиэтл, штат Вашингтон, приобрела в благотворительном магазине набор для вязания крючком и нашла в нем килограмм кокаина. Об этом сообщает издание Unilad.

Рукодельница приобрела набор для вязания шляп для животных. Внутри она обнаружила пакет, перетянутый желтой резинкой. На упаковке, от которой странно пахло, было написано: «100 процентов».

Американка сообщила о находке в полицию. Позже сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что в пакете содержался почти килограмм кокаина. В полиции не уточнили, каким образом наркотик попал на прилавок благотворительного магазина.

Представители торговой точки заявили, что в магазине введены жесткие условия, направленные на то, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида рыболов нашел 33,7 килограмма (чуть более двух пудов) кокаина. Наркотик был спрессован в непромокаемые брикеты с изображением пингвина из мультфильма «Мадагаскар».