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В Турции назвали корень проблем в отношениях в США

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Фото: Хаял Муаззин

США и их союзники беспокоятся из-за того, что Турция хочет вести автономную политику в зоне своего влияния — в этом причина разногласий в отношениях стран. Такое мнение высказал генерал армии Турции в отставке Ихсан Башбозкурт в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

Башбозкурт считает, что Вашингтон требует от Анкары «присягнуть» США и другим странам НАТО в ущерб собственным интересам. «Их главный страх — пробуждение, восстание Турции ради своих прав, суверенитета, независимости», — сказал он в разговоре с журналистом.

По словам отставного военного, турецкая нация, вопреки западному влиянию и его агентам во всех сферах, противостоит воле США. Это касается и сделки с Россией по ракетным комплексам С-400: Турция в ней потеряла деньги, но отстояла свою возможность принимать решения самостоятельно, невзирая на членство в НАТО.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

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