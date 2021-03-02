В МВД Украины ответили на планы ввести санкции против Порошенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков ответил на планы ввести санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко. В интервью журналисту Дмитрию Гордону, доступном на YouTube-канале, он заявил, что в таких мерах нет необходимости.

«Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке», — сказал Аваков. По его словам, Порошенко — не враг для Украины.

При этом глава ведомства подчеркнул, что не видел документов о готовящихся санкциях против бывшего президента. Он выразил уверенность, что Порошенко стоило отказаться от фабрики Roshen в российском Липецке. По словам министра, выбранные бывшим лидером страны цели и пути их достижения иногда не соответствуют «некоторым принципиальным моральным аспектам».

15 января Государственное бюро расследований возбудило очередное уголовное дело против Порошенко. Дело возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оно было открыто в связи с работой кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого пятый президент Украины получил в деле о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки.