Начался посмертный суд над изнасилованным и убитым в СИЗО «русским Илоном Маском»

В Санкт-Петербурге начался посмертный суд над инженером Валерием Пшеничным, изнасилованным и задушенным в следственном изоляторе №4 (СИЗО-4). Об этом сообщает Znak.

Пшеничного, которого называли «русским Илоном Маском», а также его сына Дениса Пшеничного и инженера Глеба Емельченкова обвиняют по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с мая 2012-го по январь 2018 года они похитили не менее 368 миллионов рублей при выполнении контракта Минобороны России.

Защита обвиняемых называет дело сфальсифицированным, указывая на то, что после принятия заказа ведомство подписало бумаги об отсутствии претензий, а Федеральная антимонопольная служба отметила, что инженеры сэкономили государству около 500 миллионов рублей. Более того, Минобороны активно использует разработки Валерия Пшеничного — его трехмерная модель подводной лодки считается одним из самых удачных проектов в советском и российском подводном кораблестроении.

Пшеничный-младший пояснил, что отказался от закрытия дела отца после его смерти в СИЗО, так как хотел доказать несправедливость обвинений. Сын «русского Илона Маска» объявлен в России в международный розыск. Он получил политическое убежище во Франции.

Валерий Пшеничный был задержан в январе 2018-го. Он разрабатывал трехмерную компьютерную модель лодки. В 2016 году инженер заподозрил своего партнера Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов их фирмы и добился возбуждения уголовного дела. Под стражей Петров дал показания против Пшеничного и Глеба Емельченкова, обвинив их в умышленном завышении стоимости заказа.

В апреле 2018 года стало известно о смерти Валерия Пшеничного в СИЗО-4 Санкт-Петербурга. Следствие утверждало, что он совершил самоубийство, но экспертиза обнаружила на его теле более 40 ссадин и колото-резаных ран, метки от ударов током и признаки сексуального насилия со следами семенной жидкости неизвестного мужчины.