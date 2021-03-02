Путин упрекнул США за «замерзший» Техас

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с аномальными морозами в США и упрекнул их за «замерзший» Техас, где начался энергетический кризис. Он считает, что ситуацию нужно учитывать при разработке сценариев развития мирового топливно-энергетического комплекса, передает «Интерфакс».

«Вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», — сказал Путин. По его словам, необходимо прорабатывать все возможные сценарии чтобы «гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь».

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Говоря об угольной отрасли, президент призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов России, а также выстраивать планы на длительную перспективу.

Ранее в США подсчитали многомиллиардный ущерб от разрушительных морозов, которые обрушились на штат Техас в начале 2021 года. По оценке Чака Уотсона (Chuck Watson) из аналитического центра изучения природных катаклизмов Enki Research, потери можно оценить в 80-90 миллиардов долларов.

В конце февраля энергетические компании Техаса оказались на грани массовых дефолтов. Из-за аномальных холодов и снегопада нарушилась их работа, поэтому пришлось экстренно закупать энергию у других поставщиков на фоне резкого роста цен. Кроме того, нетипичные для южных штатов США морозы до минус 18 градусов по Цельсию поставили часть страны на грань дефицита бензина.