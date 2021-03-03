У головоногих моллюсков нашли признаки разума

Ученые США и Великобритании показали, что каракатицы обладают достаточно развитым интеллектом и их разум по уровню сравним с разумом человеческого ребенка. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Головоногие моллюски прошли новую версию зефирного теста, нацеленного на изучение отсроченного удовольствия, когда человек или животное способно отказаться от немедленной выгоды в пользу большего вознаграждения в будущем. В классическом эксперименте, проведенном в Стэнфордском университете в 1970-м, детям предлагалось получить один зефир сразу же или подождать 15 минут и получить два зефира. Те испытуемые, что успешно прошли тест, позже демонстрировали более высокий уровень образования и набирали больше баллов при приеме в вузы.

Материалы по теме Остановите Землю! Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года Свернули не туда Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались

Некоторые животные также способны пройти зефирный тест, что является признаком высокого интеллекта, в том числе приматы, собаки и птицы семейства врановые. Каракатицы могут воздерживаться от утреннего приема крабового мяса, если им дают понять, что на обед они получат креветки. Однако в новой статье ученые отметили, что по предыдущим экспериментам нельзя определить, действительно ли головоногие моллюски способны к отсроченному удовольствию или это реакция на доступность пищи.

В новом эксперименте шесть каракатиц поместили в специальный резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами. В камерах была пища: в одной кусок сырой креветки, а в другой — живые стеклянные креветки. Двери были обозначены символами, которые каракатицы могли опознавать. Круг означал, что дверь откроется сразу, а треугольник — через определенный промежуток времени. Если каракатица выбирала кусок сырой креветки, пищу из другой камеры сразу же убирали.

Оказалось, что все каракатицы могли ждать 50-130 секунд, чтобы получить лучшую еду. Это сопоставимо с результатами, полученными для позвоночных с большим мозгом, таких как шимпанзе, вороны и попугаи. Ученые полагают, что способность к отложенному удовольствию развилась у головоногих из-за их хищнического поведения. Большую часть времени они маскируются, ожидая пищу, однако при охоте за добычей каракатицы становятся заметными для других хищников.