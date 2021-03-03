Бизнесмен представился персонажем фильма «День сурка» ради покупки дома

Американский бизнесмен, сооснователь юмористического веб-сайта CollegeHumor и руководитель творческой стратегии Facebook Рики ван Вин (Ricky Van Veen) представился в официальных документах персонажем фильма «День сурка» Недом Райерсоном. Под таким именем предприниматель приобрел таунхаус в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

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В распоряжении издания оказалась выписка из реестра городской собственности. Согласно документу, в одной из граф написано «Ned Ryerson, LLC». Так звали персонажа фильма «День сурка», роль которого исполнил американский актер Стивен Тоболовски. За объект покупатель отдал 4,25 миллиона долларов (более 313 миллионов рублей).

Вскоре представители издания выяснили, что под именем героя фильма скрывается ван Вин. Однако на данный момент неизвестно, почему предприниматель не стал называть свое реальное имя. Журналисты предположили, что таким способом он хотел пошутить.

Теперь в распоряжении бизнесмена находится трехэтажный таунхаус площадью 4,6 тысячи квадратных футов (более 425 квадратных метров). Там оборудованы девять спален и пять ванных комнат. Особенностью дома служат дубовые полы и полы из мрамора. На участке также есть сад и терраса.

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