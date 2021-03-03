Невинный поцелуй едва не погубил годовалого ребенка из английского города Редкар, графство Норт-Йоркшир. Историю девочки по имени Тедди рассказала ее мать изданию Teesside Live.

В начале февраля 24-летняя Зои Пикнетт (Zoe Picknett ) обратила внимание на необычные симптомы у ребенка. «Ее ладошки и стопы были синими и ледяными, а тело — красным и горячим», — отметила англичанка. Она решила, что у девочки грипп, и отвезла ее в больницу.

Врачи сказали, что с Тедди все хорошо, и отправили Пикнетт домой. Через несколько дней ребенок перестал пить и есть, постоянно спал и вел себя очень вяло. Мать позвонила семейному врачу, к ней домой прислали бригаду парамедиков. Они осмотрели девочки и сказали, что с ней все нормально.

Англичанка не поверила им и отвезла Тедди в больницу. После беглого осмотра их сразу отправили в палату. «Я думала, ей дадут на ночь антибиотик, и к утру она поправится», — вспоминает Пикнетт. Однако врачи заявили, что у ребенка паралич левой стороны тела, отправили его на КТ и обнаружили, что у девочки произошло внутримозговое кровоизлияние.

Ребенка немедленно перенаправили в более оснащенную больницу, где поместили в реанимацию. Врачи установили, что у девочки произошел инсульт, и она временно потеряла способность говорить. Тедди провела в больнице уже больше четырех недель и медики заявили матери, что, если бы она обратилась за помощью хотя бы на час позже, девочка могла бы умереть. Ребенка планируют выписать в ближайшее время, врачи надеются, что она полностью восстановится.

Как выяснилось, причиной инсульта стал герпес. «И все это случилось из-за того, что ее поцеловал кто-то, у кого была простуда на губах! Я бы этого и злейшему врагу не пожелала» — призналась Пикнетт.

Вирус простого герпеса не опасен для взрослого человека, однако может нанести вред младенцам и маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом. У младенцев к симптомам герпеса, кроме сыпи, относят колебания температуры тела, сонливость, судороги, затруднение дыхания. Если не начать лечение вовремя, возможен летальный исход.