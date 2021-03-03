Популярную российскую комикессу обокрали мошенники

Участница телешоу «Comedy Баттл», популярная российская комикесса Соня Медовщикова стала жертвой обмана преступников. Как сообщает РЕН ТВ, мошенники обокрали ее, сняв деньги с банковской карты.

Отмечается, что 25-летняя девушка 2 марта обратилась к московским полицейским. По ее словам, с карты похитили почти 100 тысяч рублей.

Медовщикова рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил о подозрительных транзакциях с ее счета. После этого преступник проинструктировал девушку о том, как ей якобы обезопасить себя от кражи денег.

В общении с лжесотрудником банка она продиктовала код, поступивший на номер ее мобильного телефона. После этого с карты комикессы были списаны деньги. Сотрудники полиции начали проверку мошеннических действий.

Соня Медовщикова — стендаперша и комикесса из Воронежа, участница и полуфиналистка шоу «Comedy Баттл», выходящего на телеканале ТНТ. Также проводит стендап-выступления вживую, участвует в различных проектах на YouTube и подкастах.