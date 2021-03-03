Названа стоимость самого дешевого жилья в ОАЭ

Самое дешевое жилье на вторичном рынке в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) можно приобрести за пять миллионов рублей. Площадь лотов варьируется от 32 до 39,9 квадратного метра. Об этом говорится в материале портала недвижимости Emirates.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В такую сумму обойдется квартира в районах Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle) и Мидтаун-бай-Деиаар (Midtown by Deyaar) в Дубае. Если говорить об апартаментах, то их средний бюджет покупки в строящихся комплексах начинается от 5,9 миллиона рублей. Столько просят за объект в 33,8 «квадрата». Он возводится в районе Эль Хебиа Фифт.

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Привлекательным районом для покупки дуплекса эксперты назвали Джумейру Вилладж Серкл — здесь экспонируется лот площадью 181 квадратный метр. Он обойдется будущему собственнику в 27,2 миллиона рублей.

Самый бюджетный пентхаус, по данным на март 2021 года, продается за 32,3 миллиона рублей. Недвижимость находится в районе Барша Хайтс. Площадь лота составляет 172 квадратных метра.

При этом наиболее дешевая квартира в Дубае, находящаяся на расстоянии до 500 метров от моря, продается за 14,5 миллиона рублей. В среднем стоимость подобных лотов в городе составляет 36,1 миллиона рублей.

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