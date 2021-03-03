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Митрополит назвал либеральное движение в России «дном ада» и осудил подростков

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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон назвал либеральное движение в России «дном ада» и осудил современных подростков за «антигосударственные» настроения. С таким заявлением он выступил на заседании Общественного совета, видеозапись с мероприятия опубликовало издание «ТВК Красноярск».

«А вот слушаю [Владимира] Соловьева, мне так интересно, чем до конца закончится его программа. И понимаю, либеральное движение — это же ад. Это дно ада! Они сами говорят это. Мы никогда с Украиной не найдем общего языка, если так все будет идти. Ничего доброго», — заявил он.

Пантелеимон добавил, что нашел отклик и в передаче Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», после чего заявил, что российские подростки «настроены антигосударственно, антиисторически и более того — предательски».

Как пишет ТВК, далее митрополит заявил, что подростки теперь могут ездить по Европе и Азии на деньги, которые заработали их родители, при этом он назвал деньги «народными, Божьими».

«А откуда они стали такими? Мы стали такими, потому что нас воспитывали: лучше смерть, чем сапог или флаг американский. Лучше голод. А они не видят ничего опасного. На Кавказе такого нет», — процитировало Пантелеимона издание.

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