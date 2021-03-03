Россиянин получил семь лет за стрельбу из пистолета в заполненном супермаркете

В Благовещенске суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, который в апреле 2020 года открыл стрельбу в заполненном людьми супермаркете после замечания за отсутствие маски. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в покушении на убийство. На процессе мужчина признал свою вину, а его родственник возместил пострадавшему в результате стрельбы охраннику магазина компенсацию. При назначении наказания суд учел то, что обвиняемый стрелял в супермаркете, в котором на тот момент было многолюдно, так как был выходной день.

Из материалов дела следует, что в апреле 2020 года, когда в Благовещенске действовал масочный режим, пьяный подсудимый зашел в магазин без маски. Охранник, дежуривший в торговом зале, сделал ему замечание, но посетитель отреагировал агрессивно, отказавшись выполнить требование надеть маску. Тогда охранник применил к нему физическую силу. Мужчина уехал из магазина домой, взял пистолет и вернулся в супермаркет. Там он стал стрелять в обидевшего его охранника. Тот прикрылся руками, был ранен в плечо, а также получил открытый перелом пальца.