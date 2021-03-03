Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений

Модный эксперт раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений, не прибегая к покупке новых вещей. Об этом сообщает Metro.

По словам Ребекки Рой (Rebekah Roy), перед тем, как приобрести новую одежду, нужно перебрать все свои старые вещи. «Достаньте свои любимые предметы гардероба и подумайте, как вы носили их раньше. Скорее всего, вы повторяли одни и те же образы снова и снова. Одежда выглядит устаревшей в наших глазах, когда мы думаем, что та или иная вещь подходит исключительно к этой кофточке или к этим джинсам. Нам нравится то, что мы уже знаем, и не хотим пробовать другие комбинации», — объяснила она.

Стилистка посоветовала взглянуть на уже имеющиеся вещи по-новому. «Например, у вас есть любимый блейзер, который вы носите только с брюками в тон. Попробуйте примерить его с разными платьями, добавьте пояс и ожерелье. Вы приятно удивитесь, обнаружив, что старые вещи заиграли новыми красками», — заверила Рой.

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По ее словам, шопинг вызывает у людей выброс гормона счастья дофамина. По этой причине многие совершают необдуманные покупки, особенно во время пандемии коронавируса. Эксперт порекомендовала использовать этот психологический прием в своих интересах, и подходить с умом как к переосмыслению старого гардероба, так и к приобретению новых вещей.

В феврале жительница США под предлогом банкротства, связанного с пандемией коронавируса, получила от государства субсидии в размере 149 тысяч долларов (11 миллионов рублей) и потратила их на шопинг. Согласно материалу, полученные деньги героиня потратила на покупки роскошных подарков.