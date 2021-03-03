Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото

Модель OnlyFans поделилась фото в откровенном образе и объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии. Соответствующий материал появился в Daily Star.

Лунна Леблан (Lunna Leblanc) из Бразилии, снимается для издания Playboy и публикует свои откровенные фотографии на платформе OnlyFans. Она разместила на своей странице в Instagram фото, сделанное в спортзале. На нем 23-летняя манекенщица позирует в красном спортивном топе, коротких белых шортах и кроссовках. Она сняла себя в зеркале, сидя на коврике, опираясь на руку.

По информации издания, некоторые поклонники модели были обеспокоены ее чересчур тонкой талией. Однако героиня материала объяснила, что с ее здоровьем все хорошо, поскольку за ее диетой и тренировками следят профессионалы. «Я худая, но и также абсолютно здорова. Я не сажусь на сумасшедшие диеты. Мне удалось поменять свои пищевые привычки и сильно похудеть за счет этого», — поделилась она.

По ее словам, секрет достижения эффекта тонкой талии на фото заключается в прогибе в верхней части спины. Леблан намеренно выдвигает грудь ближе к зеркалу, отодвинув бедра назад и слегка развернув талию по направлению камере. «Этот трюк на фотографии привлек внимание многих», — объяснила манекенщица.

Ранее в феврале другая бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии. Талима Сильва рассказала, что для поддержания тонкой талии, обхват которой составляет 55 сантиметров, она следует флекситарианской диете. В рацион героини материала входят салаты, рыба и картофель.