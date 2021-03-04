В московском СИЗО покончил с собой обвиняемый в сексуальном насилии

В московском СИЗО «Бутырка» покончил с собой обвиняемый в сексуальном насилии. Об этом сообщил ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 45-летнего заключенного обнаружили в камере. Он был арестован в январе 2020 года Замоскворецким судом Москвы. Помимо обвинения в сексуальном насилии, ему вменялся разбой.

Мужчину судили с июля 2020 года, но в декабре процесс над ним был приостановлен в связи с обострением психического заболевания.

18 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге один из четырех фигурантов уголовного дела о педофилии найден мертвым в СИЗО «Кресты-2». Он покончил с собой. В мае 2020 года полицейские поймали группу местных жителей по подозрению в насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, четыре обвиняемых в течение нескольких лет устраивали с детьми вечеринки в саунах и на съемных квартирах. В СМИ фигурантов дела называли участниками «клуба педофилов».