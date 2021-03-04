Мужчина отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за открытый люк

Житель Оренбурга отсудил у местных коммунальщиков сотни тысяч рублей после того, как наехал на открытый канализационный люк и попал в ДТП. Суд признал, что участок дороги находился в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает «Оренбург Медиа».

Инцидент произошел в январе 2020 года на улице Ваана Теряна. Местный житель двигался по проезжей части на машине и наехал колесом на открытый люк. В результате автомобиль отбросило на соседнюю полосу, из-за чего он столкнулся с другой машиной, и произошло ДТП.

Мужчина посчитал, что причиной аварии стало ненадлежащее состояние проезжей части, и обвинил в этом местные власти и организацию «Оренбург Водоканал». Пострадавший попросил возместить ему ущерб. В итоге суд выяснил, что автовладелец не смог объехать открытый люк, так как на другой стороне дороги лежал снег. За уборку было ответственно управление строительства и дорожного хозяйства администрации города, а люк должны были закрыть сотрудники водоканала.

Суд обязал ответчиков выплатить мужчине в качестве компенсации в общей сложности более 227 тысяч рублей. В сумму включили причиненный мужчине ущерб, а также расходы на эвакуацию автомобиля и экспертизу по оценке повреждений. На данный момент решение суда вступило в законную силу.

В феврале 2021 года жительница Тюмени отсудила у коммунальной службы 550 тысяч рублей за скользкую дорогу. Женщина рассказала, что в 2017-м возвращалась домой и упала на тротуаре. Вскоре врачи диагностировали у нее закрытый перелом костей правой голени. В итоге суд признал, что коммунальщики были обязаны содержать территорию в порядке.

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