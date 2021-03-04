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Мэр Кемерова упал в гараже и сломал пять ребер

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Фото: @ilyaseredyuk

Глава Кемерова Илья Середюк упал в гараже, в результате чего сломал пять ребер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 февраля. По данным канала, Середюк зашел в гараж, был неосторожен и упал в смотровую яму на глазах у родственников.

«В воскресенье я у себя дома неудачно упал с высоты около двух метров. В травмпункте после рентгена выявили перелом пяти ребер и приняли решение о госпитализации. Чувствую себя хорошо», — рассказал мэр «Интерфаксу».

В результате падения глава Кемерова получил ушиб селезенки и перелом пяти ребер. На данный момент он находится в кемеровской горбольнице имени Подгорбунского, уточнили агентству в пресс-службе мэрии.

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