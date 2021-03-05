Темнокожая модель уличила бренд в расизме из-за разной зарплаты с белой женщиной

Жительница Лондона уличила бренд в расизме из-за разной зарплаты с белой женщиной. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Темнокожая модель Атим Охера (Atim Ojera) объяснила, что бренд, название которого девушка решила не указывать, предложил заплатить ей «подарками» в обмен на десять рекламных постов в ее Instagram-аккаунте, насчитывающем 122 тысячи подписчиков. После того как героиня объяснила, что подобная услуга будет стоить 10 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей), марка отозвала свое предложение и отказалась работать на таких условиях.

Позже Охера узнала, что упомянутый бренд заплатил 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) за то же количество публикаций на странице другой модели со светлым оттенком кожи. «У этой девушки гораздо меньше подписчиков, чем у меня, это просто смешно. Теперь я точно знаю, что эта марка ненавидит темнокожих женщин», — высказалась она.

Девушка добавила, что это не первый случай подобного отношения со стороны работодателей. По ее словам, бренды часто хотят сотрудничать с чернокожими моделями только по бартеру и не хотят платить, независимо от количества их подписчиков.

В октябре 2020 года темнокожую рэпершу упрекнули в подрыве имиджа люксовой марки из-за цвета ее кожи. На видео 28-летняя исполнительница рассказывает о вирусном посте в Twitter, в котором говорится, что аксессуары бренда потеряли свою ценность из-за популярности у чернокожих женщин. Знаменитость принялась рассуждать на эту тему и заявила, что несправедливо делать акцент именно на темнокожих, поскольку белые женщины тоже покупают такие аксессуары и при этом не подвергаются критике.