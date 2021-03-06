Россия
 
Последние новости
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
На российском нефтезаводе произошел пожар
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова
Косторная объявила о возвращении к Тутберидзе и объяснила уход от Плющенко
Москвичей предупредили о метели и гололедице 
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Греция продлила разрешение на въезд для россиян
Пожар на Оби сняли на видео
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Доктор Мясников рассказал об опоясывающем его лишае
Новости партнеров
Прослушать новость

Метельский заявил об отсутствии запрета на аборты в повестке «Единой России»

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Метельский
Андрей Метельский
Фото: Михаил Воскресенский

На повестке «Единой России» нет вопросов о запрете абортов или их исключении из медицинских гарантий, не затрагивается также и тема полиамории. Об этом зампредседателя Мосгордумы, секретарь московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что описанные в статье «Коммерсанта» позиции единороссов остаются исключительно частными мнениями.

При этом Метельский добавил, что в настоящее время основными приоритетами социальной политики являются реализация национального проекта «Демография» и вопросы, касающиеся льготной ипотеки и материальной поддержки семей и детей. Кроме того, важно развивать школы и заниматься продвижением семейных ценностей, сказал он.

Ранее в статье издания «Коммерсантъ» появилась информация, что члены «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» предложили запретить пропагандировать полиаморию, бисексуальность и аборты. При этом было высказано мнение, что важно агитировать за традиционные ценности. В материале также говорится, что депутат «Единой России» Владимир Крупенников призвал уничтожать эту «заразу в зародыше». По его мнению, только так можно повысить рождаемость в России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Единая Россия» занялась полиаморией
В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках
Путин заявил о важности помогать желающим сделать аборт россиянкам
В РПЦ прокомментировали идею о запрете абортов