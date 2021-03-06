Метельский заявил об отсутствии запрета на аборты в повестке «Единой России»

На повестке «Единой России» нет вопросов о запрете абортов или их исключении из медицинских гарантий, не затрагивается также и тема полиамории. Об этом зампредседателя Мосгордумы, секретарь московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что описанные в статье «Коммерсанта» позиции единороссов остаются исключительно частными мнениями.

При этом Метельский добавил, что в настоящее время основными приоритетами социальной политики являются реализация национального проекта «Демография» и вопросы, касающиеся льготной ипотеки и материальной поддержки семей и детей. Кроме того, важно развивать школы и заниматься продвижением семейных ценностей, сказал он.

Ранее в статье издания «Коммерсантъ» появилась информация, что члены «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» предложили запретить пропагандировать полиаморию, бисексуальность и аборты. При этом было высказано мнение, что важно агитировать за традиционные ценности. В материале также говорится, что депутат «Единой России» Владимир Крупенников призвал уничтожать эту «заразу в зародыше». По его мнению, только так можно повысить рождаемость в России.