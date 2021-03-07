Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении

Жительница Махачкалы инсценировала собственное ограбление, чтобы привлечь внимание мужа. Видео с признанием женщины управление МВД по республике Дагестан выложило в Instagram.

На записи махачкалинка говорит, что связала себя и ждала супруга. Он же вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов забрали обоих в отделение полиции, где и выяснилась вся правда об инсценированном преступлении. Женщина хотела таким образом привлечь внимание мужа.

Она рассказала ему, что неизвестный ворвался к ним домой, напал на нее, отобрал сотовый телефон и 45 тысяч рублей. Для правдоподобности женщина разбросала вещи по квартире, спрятала гаджет под диван, а руки связала веревкой.