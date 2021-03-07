Мир
 
Последние новости
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Россиян предупредили о воровстве личных данных с помощью Wi-Fi-ловушек
Преемник Нурмагомедова добился седьмой победы подряд в UFC
Диетолог развеяла популярные мифы о похудении
Москвичам пообещали январские морозы в марте
Мадуро заговорил на русском после прививки «Спутником V»
Российский боец одержал третью подряд победу в UFC
Россиянам объяснили способ повысить будущую пенсию
Названы самые популярные у российских туристов направления на 8 марта
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Pfizer не смог попасть в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Альберт Бурле
Альберт Бурле
Фото: Tom Brenner / REUTERS

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурле не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Он пояснил, что ему сделали первый укол, однако срок для повторной вакцинации еще не наступил. Он признался, что не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше».

В связи со сложившейся ситуацией Бурле решил перенести запланированный визит в Израиль на несколько дней.

Ранее в Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer. Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш рассказал, что более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом даже после того, как получили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.

Массовая вакцинация от COVID-19 в стране началась 19 декабря. Сначала препарат получают медработники и студенты медицинских вузов. Среди первых в очереди также президент Израиля Реувен Ривлин и главы муниципалитетов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer.

20 января израильский врач рассказал об осложнениях после прививки Pfizer. По словам Леонида Эйдельмана, лицевой паралич после вакцины от коронавируса встречается редко, у большинства пациентов такое осложнение после вакцинации проходит довольно быстро, но его причина до сих пор непонятна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pfizer CEO's Israel visit canceled because he is not fully vaccinated
Раскрыта эффективность вакцины Pfizer от коронавируса
Израильский врач рассказал об осложнениях после прививки Pfizer