При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье пострадала 14-летняя девочка

При взрыве бытового газа в жилом частном доме в Серпуховском районе Подмосковья пострадала 14-летняя девочка. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.

Взрыв произошел вечером в жилом доме площадью 150 квадратных метров в деревне Лукьяново. Дом разрушен практически полностью, возгорания за взрывом не последовало.

Спасатели извлекли из-под завалов девочку 14 лет, ее направили в больницу. По информации Telegram-канала Mash, девочке 15 лет, ее увезли в больницу с 70 процентами ожогов. Спасатели продолжают разбирать обломки.

Утром 26 февраля в Нижнем Новогороде произошел взрыв на цокольном этаже здания, в котором расположен суши-бар. После этого на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома началось возгорание, его площадь составила 30 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение конструкций. В результате инцидента пострадали три человека.