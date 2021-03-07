Для предоставляющих ипотечные займы организаций ужесточили требования

Российское правительство ужесточило требования к финансовым организациям, которые предоставляют ипотечные займы для жителей страны. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своем "портфолио"», — говорится в сообщении по поводу выхода постановления. Так, у организаций для соответствия всем требованиям размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, а минимальный срок — 36 месяцев. Деньги необходимо перечислять единовременно.

При этом размер процентной ставки не должен превышать средневзвешенную по ипотечным кредитам более чем в два раза. В договоре с клиентом должно быть прописано условие о страховании заложенного имущества. Эти изменения помогут не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилят защиту прав граждан, заключили в правительстве.

В настоящее время выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финансовые организации, включенные в перечень. За то, какие компании туда будут включены, отвечает ДОМ.РФ. При передаче недостоверной информации организация исключается из перечня.