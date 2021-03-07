В МВД Украины заявили о зависимости «деокупации» Донбасса от Зеленского

В МВД Украины заявили о зависимости «деокупации» Донбасса от президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel заявил Валерий Поцелуйко, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

По его словам, в 2019 году главой МВД страны была представлена «Стратегия деоккупации Донбасса», реализацию которой министерство готово обеспечить «хоть сегодня». При этом Поцелуйко подчеркнул, что решение о реализации данных мероприятий находится в компетенции Зеленского и украинского парламента.

«Итак, все готово. (...) Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все что угодно», — высказался советник министра внутренних дел Украины.

Ранее в марте Владимиру Зеленскому предрекли судьбу расстрелянного Чаушеску. Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил главу государства в построении фашистского режима на Украине.