Леопард по кличке Лицо со шрамом прогнал одинокую пантеру и попал на видео

Леопард по кличке Лицо со шрамом и черная пантера Сая устроили стычку на ветвях дерева в заповеднике Кабини в индийском штате Карнатака. Видео с животными опубликовал в Twitter посетитель парка.

В субботу, 6 марта, Нандан Нилекани (Nandan Nilekani) опубликовал снятый Виджаем Прабху (Vijay Prabhu) ролик с леопардом, который прогнал черную пантеру. На записи виден леопард, который устроился на верхних ветвях дерева. Черная пантера залезает на ствол и подбирается к нему. Когда пантера оказалась близко, леопард вскочил и начал рычать.

Фотограф дикой природы Шааз Джанг (Shaaz Jung) рассказал, что леопарда прозвали Лицо со шрамом из-за огромной раны на морде. Сая — одинокая черная пантера, которая также обитает в заповеднике.

Видео стало вирусным в соцсетях и набрало около 100 тысяч просмотров, сотни лайков и репостов. Пользователи благодарили автора за то, что он поделился видео.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида на мужчину напала черная пантера. 50-летний мужчина хотел почесать животик животному, но пантера бросилась на него.