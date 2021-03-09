Мать довела сына до истерики проколотым вилкой языком

Женщина по имени Марджи Роджерс (Margie Rogers) решила разыграть сына: она притворилась, что проколола вилкой свой язык. Пранк матери довел юношу до истерики. Ролик доступен в TikTok.

В начале видео Роджерс держит фальшивый язык на вилке. Морально подготовившись к розыгрышу, она прикладывает язык к губам и начинает истошно кричать. Спустя пару мгновений на кухню забегает ее сын.

«О господи, о господи! Мама, ты в порядке?» — в истерике спрашивает юноша, после чего зовет на помощь сожителей. Через несколько секунд мать оказывается не в силах сдержать смех: с улыбкой на лице она поворачивается к испуганным родственникам и показывает, что разыграла их. Ошеломленный сын с облегчением обнимает родственницу, после чего ролик заканчивается.

За несколько дней видео набрало почти полтора миллиона просмотров. Многие зрители написали, что им было не по себе из-за того, что подросток воспринял шутку матери слишком серьезно. Некоторые даже увидели, будто юноша в какой-то момент почти потерял сознание. Роджерс в комментариях написала, что тоже переживала по этому поводу.