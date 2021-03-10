В Кремле опровергли данные о встрече Путина с бывшим премьером Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о том, что российский лидер Владимир Путин встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», — заявил он, комментируя данные «Коммерсанта» о таинственном госте.

9 марта журналисты «Коммерсанта» раскрыли личность предполагаемого европейского гостя Путина, которого тот упоминал ранее. По данным издания, российский лидер недавно встретился в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.

О встрече с неким иностранцем Путин рассказал 4 марта. По его словам, гость удивился оживленной Москве в период пандемии коронавируса. «Он говорит: ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет! У нас, говорит, в наших крупных городах, а это один из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — пересказал российский лидер свой разговор с иностранцем, не называя его имени.

Комментируя слова главы государства, Песков позже пояснил, что визит иностранного гражданина, о котором рассказал Путин, относится к категории личных контактов.