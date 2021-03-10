В США удивились «надувному» советскому ядерному «Скальпелю»

Баллистические ракеты боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) РТ-23 УТТХ «Молодец», по классификации НАТО — SS-24 Scalpel («Скальпель»), имели надувную головную часть, пишет The Drive.

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Американское издание, обратившее внимание на размещенный в Twitter ролик, удивляется данному обстоятельству. The Drive отмечает, что использование аэродинамического обтекателя изменяемой геометрии объясняется необходимостью размещения ракеты в стандартном железнодорожном вагоне, накладывающем ограничения на габариты оружия.

Издание напоминает, что впоследствии надувная головная часть ракеты была заменена складывающейся.

В сентябре 2020 года в «Военно-промышленном курьере» была опубликована статья «Паровозик для Чикаго», в которой одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией БЖРК «Баргузин».